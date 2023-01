Solaranlagen und Energiespeicher für das THW Dillingen?

Grünen-Abgeordnete Lettenbauer und Eckert sind von der Jugendarbeit des Ortsverbands beeindruckt.

Spätestens seit der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 ist klar: Katastrophenschutz wird in Deutschland immer wichtiger. Gemeinsam mit Leon Eckert, Bundestagsabgeordneter und Sprecher für Bevölkerungsschutz, besuchte die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer das Technische Hilfswerk (THW) Dillingen und informierte sich über die aktuellen Herausforderungen und vergangene Einsätze der Organisation.

Mit mehr als 60 aktiven Helferinnen und Helfern und umfangreicher technischer Ausstattung sei der Ortsverband gut aufgestellt, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen. Damit das so bleibt, nehmen Lettenbauer und Eckert die Anstöße des Ortsbeauftragten Helmut Preiß und seines Stellvertreters Harald Mayer mit in den Land- und Bundestag. „Bevölkerungsschutz hat Priorität. Darum müssen Hilfsorganisationen wie das THW stets einsatzbereit sein. Wir setzen uns für transparente Kommunikation der Bundes- und Landesebene mit den Verantwortlichen vor Ort ein und für unabhängige Energieversorgung der THW-Liegenschaften“, so Lettenbauer. Die Abgeordneten teilten mit, dass das Innenministerium auf Initiative der Grünen prüft, ob beispielsweise die Ausstattung von THW-Unterkünften mit Solaranlagen und Energiespeichern sinnvoll sei. Davon profitiere auch das THW in Dillingen.

Lettenbauer sieht im THW Dillingen ein Vorbild für andere Vereine

Besonders beeindruckte die Abgeordneten die Jugendarbeit der Ortsgruppe. Mit über 50 aktiven Jugendlichen bestehe aktuell kein Nachwuchsproblem. "Die beeindruckende Jugendarbeit des THW Dillingen ist ein echtes Vorbild für andere Vereine“, sagt die Grünen-Landesvorsitzende. Auch beim Hochwasser im Ahrtal seien THW-Kräfte aus der Region vor Ort gewesen. Lettenbauer war es daher laut Mitteilung ein großes Anliegen, "für die engagierte THW-Ortsgruppe einen direkten Draht zu einem Abgeordneten der Regierungsfraktion im Innen-Ausschuss des Bundestags herzustellen". (AZ)