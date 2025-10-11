Sonnengesang – Sommerhit oder Schöpfungsbotschaft?

Sonnengesang – was klingt wie nach Urlaub, Sonnenbaden und Erholung, ist ein altes Lied. Franziskus von Assisi diktierte das Lied vor 800 Jahren. Seitdem ist es auf der ganzen Welt bekannt und wird in vielen Sprachen gesungen. Anlässlich dieses Jubiläums luden die Dillinger Franziskanerinnen zum Festgottesdienst in die Basilika nach Dillingen ein. Im Gottesdienst spürten sie die Botschaft des Sonnengesanges nach.

Der Gottesdienst war vielfältig und kurzweilig gestaltet. Eine Musikgruppe der Dillinger Franziskanerinnen begleitete die Lieder. Aus dem aktuellen Singspiel „Franziskus und sein Lied für die Welt“ sang K. Reile mit der Gemeinde den Sonnengesang. In Dialogen kam Franz mit modernen Menschen ins Gespräch: Wie war das damals? Was bedeutet die Botschaft des Sonnengesangs heute? Das Lied regt an, über die Schöpfung und unseren Umgang mit ihr nachzudenken. Dillinger Franziskanerinnen aus Brasilien und Indien bereicherten den Gottesdienst mit traditionellen Elementen: Brasilianerinnen brachten in einer Prozession das Evangelium. Inderinnen bestärkten mit ihrem Tanz die eucharistische Anbetung. Weggefährtinnen und Weggefährten sprachen stellvertretend für die Gemeinde Fürbitten mit Symbolen für Schöpfung und Welt. Der schön gestaltete Erntealtar brachte den Sonnengesang farbenfroh ins Bild.

In der Predigt ging Pfarrer Heinrich auf das Wort „Demut“ ein; ein unbequemes Wort. Demut braucht ein angemessenes Selbstbewusstsein. Wer demütig ist, weiß um seine Endlichkeit und erkennt an, dass es Mehr gibt im Leben. Der Sonnengesang bringt dies ins Wort und kann ein Trost sein in allem Leid, auch das Große und Schöne des Lebens zu entdecken. 2015 schrieb Papst Franziskus die Enzyklika, die mit den gleichen Worten beginnt wie der Sonnengesang: Laudato si. Franziskus macht die Aktualität des Lobliedes deutlich. Sowie vor 800 Jahren gilt auch heute unsere Ehrfurcht und Sorge der Schöpfung.

