Spannende Tage für Dillinger THW-Jugend im Allgäu

Die Jugendgruppe des THW-Ortsverbandes Dillingen nahm am Bezirksjugendlager des THW teil. Veranstaltungsort war das Gelände der Agrarschau in Dietmannsried bei Kempten. Über 200 Kinder und Jugendliche aus dem Bezirk Schwaben, darunter 16 Teilnehmende aus Dillingen im Alter von 10 bis 16 Jahren sowie 12 Betreuende, erlebten spannende und abwechslungsreiche Tage im Allgäu. Trotz starken Ferienreiseverkehrs kam die Gruppe am Freitagnachmittag rechtzeitig an. Bei wechselhaftem Wetter, aber trockenen Bedingungen, konnte das Lager aufgebaut werden. Der erste Abend wurde mit Spielen und dem Lagerdienst in Form einer Nachtwache verbracht. Am Samstag standen ein Besuch bei der Feuerwehr Kempten sowie eine Stadtbesichtigung auf dem Programm. Abends genossen die Jugendlichen einen Film im Lagerkino – begleitet von erneut wechselhaftem Wetter. Am Sonntag nahmen die Gruppen an der Lagerolympiade teil und besuchten anschließend das Freizeitbad CamboMare. Der Abend klang gemütlich im Zeltlager aus, gefolgt von einer gemeinsamen Nachtwanderung. Das Wetter zeigte sich überwiegend freundlich. Der Montag führte die Jugendlichen zur Skisprungschanze nach Oberstdorf und zu einer nahegelegenen Sommerrodelbahn. Am Abend wurde auf der Lagerdisco ausgelassen gefeiert. Nach dem Frühstück am Dienstagmorgen wurden Zelte abgebaut und Fahrzeuge beladen. Um 15.30 Uhr endete das Lager mit der Rückkehr in den Ortsverband Dillingen – mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck. Das Lager stärkte Teamgeist und Zusammenhalt, bot neue Erfahrungen und zeigte eindrucksvoll, was THW-Jugendarbeit bedeutet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!