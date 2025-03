SPD-Kabarett in Dillingen: „Immer bekloppter sein als alle anderen“

Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie lud die Dillinger SPD wieder zum traditionellen Kabarett am Faschingssamstag in das Dillinger Colleg. Da traf es sich gut, dass Vorsitzender Hubert Probst und seine Stellvertreterin Uschi Poser mit Frank Fischer ausgerechnet einen Mainzer engagiert hatten, der sich auch sofort beeindruckt vom Dillinger Nachtumzug zeigte. So etwas gäbe es in der Karnevalshochburg Mainz nicht.

In seinem Programm „meschugge“ richtete der mit 24 Kabarettpreisen ausgezeichnete Comedian einen messerscharfen Blick auf die Verrücktheiten des Alltags. „Wieviel Verrückt-Sein ist eigentlich normal und bin ich verrückt oder die anderen?“ – diese Frage stellte sich dem Publikum im ausverkauften Colleg während des Abends öfter. Fischers Tipp: „Immer bekloppter sein als alle anderen.“

Von Pfandautomaten und Ikea-Bastelanleitungen

Als „Ort des Wahnsinns“ bezeichnete er beispielsweise den Einzelhandel und berichtete von einer Begebenheit bei Rewe, als ein Mann mit dem Pfandautomaten gesprochen und sich beklagt habe, dass dieser sich nicht für die eingeworfenen Flaschen bedanke. Wer selbst einmal kreativ werden wolle, dem empfahl er, in der Ausstellungsabteilung bei Ikea einfach einmal einen Verkäufer anzusprechen und ihm auszurichten, dass in dem ausgestellten Bad das Klopapier leer sei.

Wie man sich schnarchende Mitfahrer vom Leib hält

Aber auch Fußballspiele im Stadion, Werbeverkaufskanäle, Morningshows im Radio und deren Gewinnspiele, sowie eine Fahrt mit der Deutschen Bahn eigneten sich laut Fischer ganz besonders gut, um verrückte Mitmenschen zu treffen. Gratis dazu gab es für die Besucher noch Tipps, wie man sich schnarchende Mitfahrer vom Leib hält oder das ganze Zugabteil mit einem lustigen Agentenspiel unterhält.

So war der Abend nicht nur gespickt mit vergnüglichen Geschichten vom Leben und den Menschen, sondern auch mit der Aufforderung, im eigenen Alltag wieder genauer hinzusehen und seine Mitmenschen mit Humor zu nehmen. (PRM)