2000 Euro für die Seniorengemeinschaft

Eine großzügige Spendenübergabe fand zwischen der Sparkasse Nordschwaben und der Senioren-Gemeinschaft Dillingen-Lauingen e.V. statt. Vertreter der Bank, darunter Martin Jenewein, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Wolfgang Winter, Vorsitzender, und Tobias Nitbaur, Marktbereichsleiter, überreichten eine großzügige Spende in Höhe von 2000 Euro an den Vorsitzenden der Senioren-Gemeinschaft, Gerhard Brecht, sowie Andreas Hirner als stellvertretender Schatzmeister. Brecht zeigte sich äußerst dankbar und betonte, wie wertvoll die Unterstützung der Sparkasse Nordschwaben für die Senioren-Gemeinschaft sei. Er hob hervor, dass die gespendeten Mittel eine gute Investition für die Seniorenhilfe in der Region darstellen und dazu beitragen, die Lebensqualität der älteren Menschen nachhaltig zu verbessern.

