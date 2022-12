Spitzentöne erklingen zum Jahreswechsel im Dillinger Stadtsaal

"Viva la Diva" - Entertainer Günter Schulzke unterstützt mit einer Operettengala erneut die Kartei der Not. Es gibt zehnmal zwei Freikarten zu gewinnen.

Spitzentöne zum Jahreswechsel, das verspricht erneut der Entertainer, Konzertveranstalter und frühere Operettenbuffo Günter Schulzke. "Viva la Diva!", heißt es am Freitagabend, 30. Dezember, ab 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal. Die drei Sopranistinnen Elisabeth Artmeier, Monika Rebholz und Stefanie C. Braun wollen an diesem Abend ein "Feuerwerk der hohen Stimmen" entzünden. Klassiker der Oper und der Operette werden dabei zu hören sein.

Schulzke hat bereits mehrfach für Konzertabende in Dillingen gesorgt

Präsentiert wird "Viva la Diva - das Feuerwerk der hohen Stimmen" von Günter Schulzke, der bereits mehrfach für glänzende Konzertabende in Dillingen gesorgt hat. Der heutige Ebersberger stand selbst als Operettensänger jahrzehntelang auf der Bühne. Er trat mit Stars wie Freddy Quinn, Karel Gott, Vicky Leandros, Roy Black und Udo Jürgens auf. In den vergangenen Jahrzehnten hat der 83-Jährige auch in Dillingen wiederholt Veranstaltungen zugunsten der Kartei der Not organisiert. Und auch dieses Mal gehen zwei Euro pro Eintrittskarte an das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Schulzkes Leidenschaft für die Oper und Operette ist ungebrochen. "Es schon etwas ganz Besonderes, wenn Melodien, die vor vielen Jahrzehnten erschaffen wurden, heute immer noch tausende Besucher und Besucherinnen begeistern", sagt der Ebersberger. Die drei Sopranistinnen Elisabeth Artmeier, Monika Rebholz und Stefanie C. Braun, die auf vielen Bühnen dieser Welt zu Hause sind, haben Klassiker der Oper und der Operette in ihrem Programm. "Meine Lippen sie küssen so heiß" von Franz Lehár und "Im Feuerstrom der Reben" aus der Fledermaus von Johann Strauss werden gewiss nicht fehlen. Das Trio wird am Flügel von Luciano Bitterlich begleitet, der sich als Liedbegleiter und Kammermusikpartner in vielen europäischen und außereuropäischen Konzertsälen einen Namen gemacht hat. Karten zum Preis zwischen 15 und 29 Euro gibt es unter anderem beim Bürgerbüro der Stadt Dillingen, Königstraße 37, und im Netz unter reservix.de.

Gewinnspiel: Unsere Redaktion verlost zehnmal zwei Freikarten

Unsere Redaktion verlost zehnmal zwei Karten für die Operettengala. Dazu müssen Sie nur eine Frage beantworten. Nennen Sie zwei Stars, mit denen Günter Schulzke bereits auf der Bühne stand. Die richtige Lösung schicken Sie bis zum 21. Dezember an gewinnspiel@donau-zeitung.de oder gewinnspiel@wertinger-zeitung.de. Natürlich können Sie auch eine Postkarte senden an die Adresse der Donau-Zeitung, Große Allee 47, 89407 Dillingen, oder der Wertinger Zeitung, Marktplatz 6, 86637 Wertingen. Die ausgelosten Gewinner (bitte Telefonnummer mit angeben) werden von uns benachrichtigt, die Karten aus der Verlosung können an der Abendkasse am 30. Dezember ab 18 Uhr abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

