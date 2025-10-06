Stadtbücherei Dillingen beschenkt kleine Leseratten

Über 120 Kinder nahmen am Sommerferien-Leseclub der Stadtbücherei Dillingen teil. Während der Sommerferien lasen sie zahlreiche Bücher und dokumentierten ihre Leseerfahrungen in sogenannten Sommer-Journalen. Ziel der Aktion war es, das Lesen auch außerhalb des Schulunterrichts zu fördern. Oberbürgermeister Frank Kunz und sein weiterer Stellvertreter Walter Fuchsluger sprachen den teilnehmenden Kindern Anerkennung für ihr Engagement aus. Alle erhielten eine Urkunde sowie einen kleinen Sachpreis. Die Hauptpreise gingen in diesem Jahr an Valentina Schmidt, Klarissa Döring und Rosalie Jall.

