Der Bayerische Turnverband bietet auch in diesem Jahr wieder mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung der Sparkassen eine Reihe von Lehrgängen zur Bewegungsförderung im „Elementarbereich“ an. In 23 Orten von ganz Bayern werden Fortbildungen durchgeführt. Insgesamt 17 Personen nahmen in Dillingen-Steinheim an einem Lehrgang teil. Thomas Eser von der Sparkasse Nordschwaben begrüßte die Teilnehmerund wünschte ihnen einen erfolgreichen Nachmittag mit viel Spaß und tollen Anregungen für den Kindergartenalltag. Das diesjährige Thema lautete: „Spielerisch.Stark.Selbstbewusst.“ nach dem Konzept von „Stark auch ohne Muckis“. Anhand kreativer Spiele, Bewegungseinheiten und spielerischer Methoden wurden in dem dreistündigen Workshop Themenbereiche wie Konflikte bewältigen, Grenzen setzen, Umgang mit Gefühlen, Körpersprache und Haltung sowie Empathie und Gruppengefühl praxisnah vermittelt. Durch das bewusste Wahrnehmen des eigenen Körpers und gezielte Bewegungsimpulse wird die Entwicklung eines stabilen Selbstbildes gefördert. Die dazu aufgezeigten Methoden und Übungen sind unkompliziert, wirkungsvoll und lassen sich flexibel in den pädagogischen Alltag integrieren. Die Referentin Nadine Steiner stellte pädagogischen Fachkräften ein interessantes Konzept vor, wie man den Kindern beibringen kann, dass sie wertvoll sind, Grenzen setzen dürfen, Konflikte friedlich lösen können und vor allem, dass sie stark sind – auch ohne Muckis.

