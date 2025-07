Dillingen startet mit dem Lampionfest den Feier-Marathon im Juli

Es ist der Auftakt des diesjährigen Dillinger Feier-Marathons im Juli. Und die Bedingungen könnten am Samstagnachmittag beim Start des Lampionfests im Taxispark nicht besser sein. Sonnenschein, Temperaturen um die 30 Grad – und dazu der Schatten des Dillinger Parks. Die Steinheimer Musikanten, die Donautaler Fristingen-Kicklingen, der Bürgerwehrspielmannszug und die Stadtkapelle Dillingen spielen zünftige Blasmusik zum Auftakt. Oberbürgermeister Frank Kunz zapft schließlich mit zwei Schlägen offiziell das erste Fass Bier an. „Schön, dass wir gemeinsam feiern können“, sagt der Rathauschef. Das Miteinander sei „der Kitt“ in den Städten und Gemeinden.

Oberbürgermeister Frank Kunz zapfte mit zwei Schlägen offiziell das erste Fass Bier an. Foto: Berthold Veh

„Azapft isch“, heißt es um 18.07 Uhr. Kunz dankt dem Kulturring, der Wirtschaftsvereinigung, dem Verein Image Plus, Martin Stadtrecher vom Kulturamt und den vielen beteiligten Vereinen für den Einsatz beim Lampionfest und dem Kinder- und Familienfest am Sonntag. Der Oberbürgermeister schenkt selbst in einer Schicht Bier aus. Bereits beim Start gegen 18 Uhr bevölkern Hunderte Menschen den Taxispark, am Ende werde es Tausende von Gästen sein, die in Dillingen feiern.

Kinder basteln Lampions für den Umzug im Dillinger Taxispark

Christoph Tammer ist mit seiner Familie aus Altenmünster zum Lampionfest gekommen. „Wir gehen dorthin, wo etwas geboten ist“, sagt Tammer. Sein Sohn Joshua bastelt an einem Stand wie viele andere Kinder mit Begeisterung einen Lampion für den Umzug, der spät am Abend starten wird.

Joshua ist stolz auf seinen selbst gebastelten Lampion. Foto: Karl Aumiller

Das Fest nimmt Fahrt auf. „Ich treffe hier oft Bekannte, denen ich schon 20 Jahre nicht mehr begegnet bin“, sagt Hermann Kleebaur. Für ihn passe hier alles. Es kämen viele Menschen, es gebe gutes Essen. „Und es ist auch schön, viele Familien mit kleinen Kindern zu sehen“, stellt der Dillinger fest.

Stimmungsvoll war der Lampionumzug nach Einbruch der Dunkelheit. Foto: Karl Aumiller

Franziska Philipp von der Dillinger Stadtkapelle unterhält sich mit Matthias Marquardt und Stephan Kreisel. „Das ist ein schöner, geselliger Abend“, sagt Philipp. Sie sehe viele bekannte Gesichter, und die äußeren Bedingungen seien hervorragend. „Beim Lampionfest gibt es zu 80 Prozent gutes Wetter.“ Gabriele Spengler genießt mit ihrem Mann Ulrich die Atmosphäre im Taxispark. Für Dillinger und Dillingerinnen sei der Besuch des Lampionfests ein ganz fester Termin im Kalender. Und nächstes Wochenende folgen ja bereits das Straßenkünstlerfest und das Schlossbeben.

„So ein schöner Tag“ – das Lied ist Programm für das Fest

Inzwischen spielen die Heartbeats auf einer Bühne auf. Das Fliegerlied „So ein schöner Tag“ erklingt. Dies ist Programm für die Veranstaltung, denn es ist ein schönes Lampionfest bei optimalen Bedinungen. Buben und Mädchen, aber auch Eltern und Großeltern tanzen mit einem Lächeln im Gesicht mit.

Nach dem Feuerwerk gerieten einige Baumwipfel in Brand. Die Dillinger Feuerwehr löschte die Flammen. Foto: Karl Aumiller

Nach dem stimmungsvollen Lampionumzug erhellt ein Feuerwerk den Dillinger Nachthimmel. Allerdings gerät dabei nach Angaben der Dillinger Polizeiinspektion der Ast eines Baums in Brand. Die Feuerwehr ist ohnehin einsatzbereit vor Ort und löscht die Flammen. Das Fest wird dadurch nach Informationen unserer Redaktion nicht beeinträchtigt. Viele Besucher und Besucherinnen feiern weiter bis nach Mitternacht.