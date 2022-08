Dillingen

vor 22 Min.

Station geschlossen: Was das für Patienten der Dillinger Klinik bedeutet

Plus Die Dillinger Kreisklinik kann den Betrieb in gewohnter Form nicht mehr aufrechterhalten. Corona, Urlaubszeit und Personalmangel sind Gründe. Was das für Patienten bedeutet.

Von Simone Fritzmeier

Es war keine leichte Entscheidung, nur schweren Herzens wurde sie getroffen. Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, sagt: "Das macht man nicht einfach so. Aber es war ein unausweichlicher und damit wichtiger Schritt - für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Wie berichtet, ist im Dillinger Krankenhaus St. Elisabeth bis auf Weiteres eine internistische Station geschlossen.

