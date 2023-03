Dillinger Räte sind gegen weiteren Kiesabbau in Steinheim, stimmen aber zu

Plus Der Stadtrat Dillingen erteilt notgedrungen das Einvernehmen für eine kleine Erweiterung der Fläche. Aber wurden bereits im Vorfeld Fakten geschaffen?

Die Debatte am Montagabend im Dillinger Stadtrat erinnerte stark an eine Diskussion vor sechs Jahren. Damals stimmte das Gremium dem Kiesabbau in der Nähe des Kicklinger Reiterhofs "zähneknirschend" zu, obwohl es dem Vorhaben ein Jahr zuvor eine Abfuhr erteilt hatte. Die Planungshoheit lag aber beim Regionalen Planungsverband, und der sah auf dem Areal an der Staatsstraße zwischen Höchstädt und Binswangen ein Vorranggebiet für Kiesabbau vor. "Ober sticht Unter", hieß es im Stadtrat, der schließlich sein Einvernehmen erteilte.