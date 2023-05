Einbrecher erbeutet Bargeld in Dillinger Restaurant

Ein Unbekannter hat einen Einbruch in ein Restaurant im Süden von Dillingen verübt. Auch in einem Kieswerk wurden Container aufgebrochen.

Zu einem Einbruch in ein Restaurant ist es am frühen Freitagmorgen in der Holzheimer Straße in Dillingen gekommen. Ein bis bisher Unbekannter hebelte die Türe des Anwesens im Süden von Dillingen auf entwendete im Anschluss Bargeld aus dem Inneren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Dillingen unter der 09071/560 zu melden.

Im Kieswerk in Steinheim wurde laut Polizei nichts gestohlen

In der Nacht zum Freitag hebelte zudem ein bis dato unbekannter Täter mehrere Container auf dem Gelände eines Kieswerks in der Dillinger Straße in Steinheim auf. Gestohlen hat die unbekannte Person laut Polizei jedoch nichts. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der 09071/560 zu melden. (AZ)