Frontalzusammenstoß in Steinheim unter Alkoholeinfluss

Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der Deisenhofer Straße in Steinheim in Richtung Deisenhofen. Kurz vor dem Ortsausgang geriet sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Auto einer entgegenkommenden 46-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 42-Jährige wurde laut Polizei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme habe bei der 42-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden können. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,8 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der 42-Jährigen sichergestellt. Auch die 46-jährige Unfallgegnerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Dillingen, Steinheim und Deisenhofen waren mit insgesamt 33 Einsatzkräften vor Ort. Ein Notarzt und mehrere Rettungssanitäter waren mit der Versorgung der Verunfallten beschäftigt. Die Unfallörtlichkeit war bis 2 Uhr gesperrt und konnte erst nach Reinigung durch den Kreisbauhof wieder freigegeben werden. Gegen die 42-jährige Unfallverursacherin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. (AZ)