Steinheimer Haus mit Luftgewehr beschädigt

Ein Einfamilienhaus ist im Dillinger Ortsteil Steinheim „unter Beschuss“ geraten. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 27. August, und Sonntag, 1. September, insgesamt drei Rollläden des Hauses in der Deisenhofer Straße. Der geschädigte Hausbesitzer konnte in insgesamt drei Rollläden vier Einschusslöcher feststellen. Diese wurden nach jetzigem Ermittlungsstand durch Diabolos, also Luftgewehrpatronen, verursacht. Personen, welche im besagten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)