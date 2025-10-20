Straße im Dillinger Osten wird übergangsweise zur Einbahnstraße

Wie das Landratsamt mitteilt, wird ab Montag, 27. Oktober, die Rudolf-Diesel-Straße im Dillinger Osten für voraussichtlich drei Wochen nur als Einbahnstraße in Richtung Steinheim befahrbar sein.

Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen nur noch einseitig befahrbar

Während dieses Bauabschnittes werden die Parkflächen im Kronenbereich der Platanen zurückgebaut, meldet das Landratsamt. Die anliegenden Geschäfte bleiben während der Sperrung weiterhin erreichbar. Die Zufahrt ist über die Rudolf-Diesel-Straße/Kreuzung bei der Kaserne, so das Amt. (AZ)