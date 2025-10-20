Icon Menü
Dillingen: Straße im Dillinger Osten wird übergangsweise zur Einbahnstraße

Dillingen

Straße im Dillinger Osten wird übergangsweise zur Einbahnstraße

Nach dem Bau des Radwegs entlang der alten B16 werden an der Parallelstraße Parkplätze zurückgebaut. Geschäfte sollen erreichbar bleiben.
    An der alten B16 zwischen der Ortsausfahrt Dillingens und der Schretzheimer Kreuzung wurde ein Radweg gebaut.
    An der alten B16 zwischen der Ortsausfahrt Dillingens und der Schretzheimer Kreuzung wurde ein Radweg gebaut. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

    Wie das Landratsamt mitteilt, wird ab Montag, 27. Oktober, die Rudolf-Diesel-Straße im Dillinger Osten für voraussichtlich drei Wochen nur als Einbahnstraße in Richtung Steinheim befahrbar sein.

    Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen nur noch einseitig befahrbar

    Während dieses Bauabschnittes werden die Parkflächen im Kronenbereich der Platanen zurückgebaut, meldet das Landratsamt. Die anliegenden Geschäfte bleiben während der Sperrung weiterhin erreichbar. Die Zufahrt ist über die Rudolf-Diesel-Straße/Kreuzung bei der Kaserne, so das Amt. (AZ)

