Streit beim Einparken: : 79-Jähriger tritt 57-Jährigen in den Bauch

Zwei Männer haben sich nach einem Unfall beim Einparken auf einem Parkplatz in Dillingen gestritten. Das Wortgefecht endete mit einem Tritt.

Ein Streit zwischen zwei Männern in der Tiergarage eines Supermarktplatzes in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen ist am Freitagnachmittag eskaliert. Nachdem ein 79-Jähriger beim Einparken das Auto eines 57-Jährigen gestreift hatte, kam es der Polizei zufolge zu einer Auseinandersetzung. Das Wortgefecht gipfelte mit einem Tritt des 79-Jährigen in den Bauch des Jüngeren. (AZ)