Bereits am 3. November gegen 17.20 Uhr kam es in der Rosenstraße in Dillingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jährigen und einem 36-Jährigen. Hierbei wurde der Jüngere mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Durch den Schlag erlitt der 36-Jährige eine Verletzung am Jochbein, welche operativ versorgt werden musste. (AZ)

