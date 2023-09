Streit in Dillingen eskaliert: Frau soll Partner mit Messer verletzt haben

Zwischen einem Dillinger Paar ist es am Dienstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Der Mann muss ins Krankenhaus, die Frau sitzt in U-Haft.

Dieser Streit zwischen einem Paar aus Dillingen endet nicht nur blutig, sondern hat auch strafrechtliche Konsequenzen. Nach Absprache mit der Augsburger Staatsanwalt teilt die Polizei Schwaben am Donnerstag mit, dass es bereits am Dienstagabend zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen einer 45-jährigen Frau und ihrem 40-jährigen Lebensgefährten. Die Frau, die als tatverdächtig gilt, befindet sich demnach in Untersuchungshaft.

Mann wurde schnell aus dem Krankenhaus entlassen

Gegen 23 Uhr am Dienstag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Dillingen zu einem Körperverletzungsdelikt kam. Der 40-jährige Mann wurde von seiner Lebensgefährtin offensichtlich leicht mit einem Messer verletzt, steht es im Bericht der Polizei. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Er wurde noch am selben Tag entlassen.

Dillinger Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten kurze Zeit später die 45-jährige Frau noch in der Wohnung festnehmen. Die Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. (sb mit AZ)