Streit nach Streif-Unfall: 79-Jähriger tritt in Dillingen 57-Jährigen

Ein Senior hatte in Dillingen das Auto eines 57-Jährigen gestreift. Danach kam es zu einem Wortgefecht, das eskalierte.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 79-jährigen und einem 57-jährigen ist es am Freitag gegen 16 Uhr in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen gekommen.

Zunächst kam es zu einem Wortgefecht

Der Senior hatte laut Polizeibericht beim Einparken das Fahrzeug des 57-Jährigen gestreift. Daraufhin kam es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen beiden, welches letztendlich darin gipfelte, dass der Jüngere einen Tritt in den Bauch einstecken musste. (AZ)