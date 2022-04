Sturm bläst in bei Landshausen ein Auto um

Der Sturm hat am Donnerstag im Landkreis Dillingen mehrere Schäden angerichtet. Unter anderem warf eine Böe den Wagen einer 17-Jährigen bei Landhausen um.

Der Sturm, der am Donnerstag durch den Landkreis Dillingen zog, hat mehrere Schäden angerichtet. Wie die Dillinger Polizei mitteilte, nahm die Windgeschwindigkeit im Lauf des Tages zu. Die Schäden im Überblick:

Auf einem Parkplatz in der Unteren Vorstadt in Gundelfingen wurde die Fahrertür eines Autos aufgedrückt. Sie schlug gegen die Tür eines daneben stehenden Wagens. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Erheblichen Sachschaden richteten Ziegel an. Diese waren um 13.30 Uhr von einem Haus in der Lauinger Geiselinastraße heruntergefallen. Dabei trafen sie einen geparkten Wagen. Zeugen und Zeuginnen informierten daraufhin die Polizei. Wie hoch der Schaden genau ist, ist noch nicht bekannt.

In Weisingen ist um 14.30 Uhr ein Baustellenschild auf ein Auto gefallen, das in der Hauptstraße stand. Schaden: rund 1000 Euro.

Teile eines Dillinger Schornsteins beschädigen ein Auto

Teile eines Schornsteins in der Dillinger Lammstraße sind um 15 Uhr ebenfalls auf einen geparkten Wagen gestürzt. Dabei entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Bei Landshausen drückte der Sturm dann um 16.25 Uhr das dreirädrige Fahrzeug einer 17-Jährigen aus Giengen um. Da war sie gerade auf der Staatsstraße 1082 unterwegs. Der Wagen überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach. Die junge Frau blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Landshausen und Syrgenstein unterstützen mit rund 20 Personen die Bergung und regelten den Verkehr. (pol)