Zwei Radler werden bei Unfällen in Dillingen und Syrgenstein verletzt

Verletzungen haben eine Radlerin und ein Fahrradfahrer bei Unfällen in der Kreisstadt und im Bachtal erlitten.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin ist es am Montag gegen 18.15 Uhr in Dillingen gekommen. Die 49-Jährige war laut Polizeibericht mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradstreifen der Großen Allee in entgegengesetzter Richtung stadtauswärts unterwegs und kollidierte dabei mit dem Auto eines 42-Jährigen, der aus einer Parkplatzausfahrt auf die Große Allee einfahren wollte.

Die verletzte Frau begibt sich eigenständig in ärztliche Behandlung

Beide Beteiligte erschienen daraufhin zur Unfallaufnahme in der Polizeiinspektion Dillingen. Die verletzte 49-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

34-Jähriger stürzt und wird in die Heidenheimer Klinik gebracht

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Montag in Syrgenstein. Gegen 19 Uhr war ein 34-jähriger Mountainbike-Fahrer auf der Bloßenstaufenstraße in Richtung Altenberg unterwegs. Der Mann stürzte nach Angaben der Polizei alleinbeteiligt von seinem Fahrrad und wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur per Rettungswagen in das Krankenhaus Heidenheim gefahren. An seinem Fahrrad entstand Unfallschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)