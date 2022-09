Taekwondo-Großmeister Magosch unterstützt weiter die Kartei der Not

Mehr als 150.000 Euro haben Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch und sein Team bereits für die Kartei der Not erkämpft. Jetzt gab's eine weitere Spende fürs Leserhilfswerk.

Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch ist zwar inzwischen in Rente. Bei der Unterstützung der Kartei der Not, des Leserhilfswerks unserer Zeitung, bringt der frühere Mitarbeiter der Straßenmeisterei Dillingen aber immer noch vollen Einsatz. Mehr als 150.000 Euro hat der von Magosch mitgegründete Taekwondo-Club Donau-Lech-Iller in den vergangenen drei Jahrzehnten bei großen Kampfsportgalas bereits für das Leserhilfswerk unserer Zeitung erkämpft. Jetzt übergab der Großmeister beim Training der Kinder in den Räumen seiner Sportschule in Dillingen erneut 500 Euro an die Kartei.

Getränke und Kuchen für das Leserhilfswerk verkauft

Die Spende kam durch den Verkauf von Kuchen und Getränken bei Lehrgängen und Meisterschaften zustande. Teilnehmende und Gäste spendeten dabei einen Obolus für die Kartei der Not. Ein Teil des Betrags, der dabei zusammenkam, ging an das Leserhilfswerk, ein anderer Teil an den Kindergarten in Schwenningen. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh dankte Magosch und seinem Team für die großherzige Spende.

Der Schwenninger plant inzwischen eine weitere Aktion für die Kartei der Not. Dazu will sich Magosch im Herbst mit mehreren Großmeistern des Taekwondo-Sports treffen.