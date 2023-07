Dillingen

12:00 Uhr

Tastentänze in der Dillinger Basilika

Plus Axel Flierl und Chris Jarrett betreten musikalisches Neuland beim Dillinger Orgelsommer und begeistern das Publikum.

Von René Brugger Artikel anhören Shape

Etwa 200 erwartungsvolle Gesichter blicken kurz vor Konzertbeginn fragend auf den im Altarraum positionierten Flügel: Ob die Kombination Orgel-Klavier funktioniert? Zu Gast ist kein Geringerer als der Komponist und Pianist Chris Jarrett aus Mainz, der als Meister der Improvisation gilt. Für sein „Hauskonzert“ geht Basilikaorganist Axel Flierl diesmal neue Wege: Mit dem gebürtigen Amerikaner Jarrett will er das Publikum in einem Konzert unter dem Titel „The Art of Improvisation!“ in bisher ungehörte musikalische Dimensionen entführen.

Wer „improvisiert“, tut dies im allgemeinen Sprachgebrauch ohne gründliche Vorbereitung. Meist muss spontan für ein Problem eine Lösung gesucht werden. In der Musik dagegen gilt die Improvisation als Königsdisziplin, die zeigt, wie gut jemand sein Instrument beherrscht. Dass in dieser Konzertstunde ein musikalischer „Wettstreit“ und ein „Zusammenspiel“ stattfand, was „Concerto“ im ursprünglichen Wortsinn meint, davon konnten sich die Anwesenden überzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen