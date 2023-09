Tausende Besucher werden bei der Dillinger Nacht erwartet

Bummeln, Einkauf und viel Kultur – die Großveranstaltung "Dillinger Nacht" bietet am Freitag erneut ein buntes Rahmenprogramm.

Die Dillinger Nacht steht vor der Tür, und die Kreisstadt erwartet am kommenden Freitag, 29. September, wieder tausende Besucher und Besucherinnen. Ab 18 Uhr steht erneut die Mischung aus Bummeln, Einkauf und Kultur auf dem Programm. Initiatorin und Organisatorin Caroline Feldengut-Kain von der Werbegemeinschaft freut sich, dass die Großveranstaltung im Schulterschluss von Wirtschaftsvereinigung, Stadt und Kulturring auch heuer wieder wie gewohnt stattfinden kann. Unterstützt und möglich gemacht wird die „Dillinger Nacht“ vom Verein Image Plus.

In der stimmungsvoll beleuchteten Innenstadt ist Shopping bis 23 Uhr in den Geschäften möglich. Dabei stehen die Geschäftsleute nicht nur mit ihrem Warenangebot bereit, sondern sorgen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Und natürlich kommt auch das Kulturprogramm bei der Dillinger Nacht nicht zu kurz. So können die Besucher von 19 Uhr bis 23 Uhr im Foyer des Rathauses den Klängen des Duos „Felix & Andrej“ lauschen. Auf dem Bayerisch Hof Platz wird „DJ Rosso“ mit aktuellen Hits und Partykrachern für Partystimmung sorgen. Rockig geht es vor dem Café Guglhupf zu. Das Musikprojekt „GReeeN and Friends“ präsentiert Rock-Klassiker der vergangenen drei Jahrzehnte. Vor der HypoVereinsbank wird die Band „Rockapartment“ die Besucher begeistern. Im Festsaal des Schlosses verwöhnt das Dillinger Jazz-Trio „Majazztic light“ die Besucher mit feinstem Jazz und Swing-Melodien. Als Walking Acts werden in der Königstraße und der Kapuzinerstraße die Bauchtanzgruppe „Perizada“ und die Samba-Trommelgruppe „Pimento“ das Publikum mit ihrem Programm begeistern.

Führungen im Schloss und im Goldenen Saal

Die Pracht des Dillinger Schlosses kann man bei Schlossführungen zu jeder halben Stunde bewundern. Beginn der Führungen ist ab 18.30 Uhr. Im Raum Dürnitz ist die Architektur-Ausstellung "Baupreis Allgäu 23" zu sehen. Und im prunkvollen Ambiente des Goldenen Saals können Gäste um 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr eine spannende Führung mit dem Dillinger Musiker und Schriftsteller Marcus B. Hartmann erleben. Geöffnet ist ebenso das Stadt- und Hochstiftmuseum, wo die Mitglieder des Museumsarbeitskreises den Besuchern von 18 Uhr bis 22 Uhr in Sonderführungen die einzelnen Abteilungen des Museums vorstellen. Und für die kleinen Besucher ist die Abschlussparty des Sommerleseclubs der Stadtbücherei ab 18.30 Uhr ein echtes Highlight. Im Anschluss gibt es eine Schmöker- und Stöberstunde bis 20.30 Uhr.

Geöffnet ist an diesem Abend außerdem die Klosterkirche der Franziskanerinnen (von 18 Uhr bis 21.30 Uhr). Das Lobpreisteam der Charismatischen Erneuerung lädt dort unter dem Motto „Zur Ruhe kommen - Innehalten – Lieder - Kerzen“ ein. „Halt inne, höre und staune!“, heißt es an der Basilika St. Peter: Unter den Arkaden der farbig erleuchteten Basilika spielen die Barockbläser (20 Uhr) und das Euphonium‐Quartett (21 Uhr). Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Der Dillinger Stadtbus fährt bis Mitternacht kostenlos

Der Stadtbus fährt auch heuer wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgerinnen und Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und zurück ohne Auto ermöglicht. (AZ)

