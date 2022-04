Theater gegen Extremismus am Sailer-Gymnasium in Dillingen

Für ihre Rollen musste die Oberstufen-Theatergruppe des Sailers sich überwinden.

„Deckung“, „Tänzeln“, „Angriff“ - drei Schlagworte, die auf den ersten Blick im Kontext des Boxsports zu suchen sind. Im Theaterprojekt „acht.acht“, das Theaterpädagoge Jean-Francois Drozak mit der Oberstufen-Theatergruppe des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums auf die Bühne brachte, stehen die Begriffe für die Methode subversiver Jugendarbeit, die rechtsradikale Gruppierungen betreiben, um Nachwuchs zu rekrutieren.

„Acht.acht“ ist ein Stück, das Jugendliche mit dem Thema Extremismus konfrontiert und warnt: Denn Rechtsextreme gehen in „Deckung“ und nähern sich Jugendlichen, ohne dass diese ihre eigentlichen Absichten erkennen. „Tänzelnd“ bewegen sich die Werber um ihr Ziel, also junge Menschen, die sich oft gerade auf der Verliererseite des Lebens wähnen. Im passenden Augenblick erfolgt der „Angriff“. Angst durch Gewaltandrohung und -ausübung ist das Mittel. Wer jedoch mitmacht, fühlt sich stark und mächtig und wird so gleichermaßen zum Opfer wie zum Täter. Die Organisationen mit pseudobürgerlichem Deckmantel vereinnahmen die Jugendlichen, die sich mit ihnen identifizieren und zunehmend radikalisieren.

Viel Mut wurde von den Schülern abverlangt

Diesen Mechanismus entlarvte das Stück, das den Schauspielerinnen und Schauspielern der Sailer-Theatergruppe viel Mut abverlangte. Einen Nazi zu spielen, dessen Gesinnung dem eigenen Denken vollkommen widerspricht, das kostete Überwindung. Das Engagement von Simon Morin, Sophia Öfele, Thomas Studener, Raphael Stutzky, Rosa Schiering, Marius Robert, Leonie Bawidamann und Selina Steinhart, die ihre Rollen in nur knapp vier Tagen einstudieren mussten, und von Jonas Herreiner sowie Hannah Günther, die sich um die Technik kümmerten, hat sich gelohnt.

Das Ensemble konnte mit seinen drei Aufführungen vor den Mitschülerinnen und Mitschülern ab der 9. Klasse, vor Eltern, Lehrkräften und Gästen fesseln und zum Nachdenken sowie zu so mancher Diskussion anregen. Regisseur Drozak bedankte sich bei den Darstellerinnen und Darstellern.

Unterstützt wurde das Projekt, das die Lehrkräfte Ute von Egloffstein und Alexandra Wallenstein ans Sailer-Gymnasium geholt hatten, von der Landeszentrale für politische Bildung, die, wie auch die Informationsstelle gegen Extremismus, vor allem für die Klassen 9 bis 12 ergänzend Workshops und Vorträge gegen Vorurteile, Hass und Extremismus anbot.(pm)

