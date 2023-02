Theatergruppe Lampenfieber feiert Premiere: Senioren außer Rand und Band

Plus Die Vhs-Theatergruppe Lampenfieber feiert mit einem lustigen Verwirrspiel Premiere. Zwei Aufführungen sind noch geplant – ein Besuch lohnt sich.

Schon vor dem Öffnen des Vorhangs überraschte das Ensemble Lampenfieber. Denn zur Premierenaufführung der Dillinger Vhs-Theatergruppe, die die Komödie „Residenz Schloss und Riegel“ in drei Akten von Winnie Abel spielt, sind viele Menschen gekommen – der Saal war ähnlich voll wie beim letzten Gastspiel der Profis des Chiemgauer Volkstheaters. Ein toller Erfolg noch vor dem Beginn. Und das zurecht. Denn es scheint, dass sich die Dillinger nach der theaterlosen Zeit der Pandemie daran erinnerten, dass sich die Vhs-Truppe um Judith Scherer und Helmut Weiß im Lauf der Jahre einen guten Namen erspielt hat.