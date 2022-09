Theologe in Dillingen: "Das Reich Gottes ist jetzt schon präsent"

Der Fundamentaltheologe Christoph Böttigheimer spricht beim Katholischen Akademikerkreis in Dillingen. Er schärft den Blick für die Mitte des Glaubens.

Der jüngste Vortrag im Katholischen Akademikerkreis war nicht irgendeinem Thema gewidmet, das heutige Christen umtreiben mag; er zielte ins Zentrum des christlichen Glaubens. Der Fundamentaltheologe an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Prof. Christoph Böttigheimer, lenkte an diesem Abend den gläubigen Blick, der seit Langem (zu sehr) auf den Kreuzestod Jesu – verstanden als Sühne für die Sünden der Menschheit – und die Auferstehung fixiert sei, wieder zurück auf den Ausgangspunkt und Inbegriff der Botschaft Jesu, auf seine Ausrufung des Reiches Gottes.

Es geht um eine völlig neue Existenzweise

Mit fundierter Begründung aus dem Neuen Testament stellte er klar, dass dieser Begriff kein Territorium benennen wolle, sondern eine völlig neue Existenzweise, die dadurch gegeben ist, dass Gott zur bestimmenden Macht für seine Geschöpfe wird, und zwar nicht allein für die Menschen. Das Reich Gottes in diesem Sinn sei einerseits schon jetzt präsent, insofern sich Gott als "greifbar" und wirkmächtig erweist für den Glauben. Andererseits, so Böttigheimer, stehe es noch aus bis zur Wiederkunft Christi, bis zu seinem "Kommen in Herrlichkeit", wo dann offenkundig "alles gut wird". Für das Leben des Christen ergebe sich daraus zum einen der adventliche Dauerauftrag, leidenschaftlich Ausschau zu halten nach der angekündigten Vollendung, und zum anderen der Trost einer mächtigen Hoffnung, der alles andere ist als eine "zynische Vertröstung", weil ja das Heil durch Christus bereits nahe herbeigekommen ist.

Eine wirklich frohe Botschaft

Mit der Ansage dieser unmittelbaren Nähe der Gottesherrschaft beginnt Jesus, wie der Referent erläuterte, seine Predigt im wesentlichen Unterschied zu der Johannes' des Täufers ohne jede Gerichts- und Strafdrohung. Als wirklich Frohe Botschaft, die Jesus den Menschen nicht nur mit Worten, sondern durch sein ganzes Wirken und Wesen vermittelt, sage sie dem Menschen die vorbehaltlose Liebe Gottes zu: Schuldvergebung und Einladung zu unverbrüchlicher Gemeinschaft mit ihm ohne jede zuvor eingeforderte menschliche Leistung.

Damit ist nach den Worten Böttigheimers eigentlich auch schon geklärt, dass nicht erst der Tod Jesu Gott mit der gefallenen Menschheit versöhnen musste, sondern dass umgekehrt der immer schon liebende Gott die Menschheit mit sich versöhnt, in vorausgehender Vergebung. Der Tod Jesu werde demnach völlig falsch verstanden, wenn man ihn als die – grausame! – Bedingung ansieht, die Gott für das Anbrechen seines Reiches verlangt hätte. Er sei vielmehr die Konsequenz des lebenslangen radikalen Einsatzes, mit dem Jesus die Menschenfreundlichkeit Gottes in der Welt verwirklicht. In der Auferweckung, so Böttigheimer, bestätige Gott endgültig seinen Sohn Jesus und damit die "Sache", für die er bis in den Tod hinein gelebt hatte, nicht mehr, aber vor allem nicht weniger.

Die Mitte des Glaubens

Der Applaus für seinen Vortrag, mehr noch die anschließende Diskussion dürften dem Referenten gezeigt haben: Seine tiefgründigen Ausführungen über das "Reich Gottes" und seine (für manchen wohl ungewohnten) Reflexionen über dessen Zusammenhang mit dem Leben und Sterben Jesu waren angekommen. Erkenntlich waren sie dazu angetan, die Mitte des Glaubens mit neu geschärftem Blick ins Auge zu nehmen und fürs eigene Leben fruchtbar zu machen.

Lesen Sie dazu auch