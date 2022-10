Theologe referiert in Dillingen über Heilige

Professor Klaus Unterburger spricht beim Katholischen Akademikerkreis. Dabei geht es nicht nur um die Jesuiten Ignatius von Loyola und Franz Xaver.

Als lebensgroße Statuen stehen sie zwischen den Doppelsäulen des Hochaltars in der Dillinger Studienkirche: Ignatius von Loyola und Franz Xaver, heiliggesprochen im Jahr 1622. In die Hintergründe und Kontexte dieses Ereignisses ließen sich kürzlich der Akademiker- und der Freundeskreis der Studienkirche durch den Münchner Kirchengeschichtsprofessor Klaus Unterburger einführen.

In einem Vorspann zu seinem Referat zeigte die promovierte Dillinger Kunsthistorikerin Christine Schneider auf, dass gedruckte Biografien der beiden jesuitischen Gründergestalten schon bald nach ihrem Tod auf ihre kultische Verehrung abzielten. Mit Fotos veranschaulichte Schneider, wie nach der Kanonisation vor 400 Jahren die Seitenaltäre, die ihnen in der Studienkirche bereits gewidmet waren, ihrem nunmehr gesteigerten Rang entsprechend umgearbeitet wurden.

Statuen von Ignatius und Franz Xaver stehen in der Dillinger Studienkirche

Professor Unterburger ging in seinen Darlegungen von dem ungewöhnlichen Umstand aus, dass zusammen mit den genannten Jesuiten drei weitere Personen durch den Papst "kanonisiert" (in den Heiligenkanon der Gesamtkirche aufgenommen) wurden, nachdem in einem zweistufigen Prozess Zeugnisse über ihre Heiligkeit gesammelt und geprüft waren. Die erste Phase dieses Verfahrens lief auf der jeweiligen ortskirchlichen Ebene ab, konnte mit der Seligsprechung enden und die Verehrung innerhalb von Diözesen oder Ordensgemeinschaften ermöglichen. Die zweite Phase erfolgte nach einer formellen "Postulation" (Beantragung) durch die 1588 eingerichtete Ritenkongregation, welche die Heiligkeitsmerkmale nochmals sichtete und beurteilte und ihr Votum dem Papst vorlegte, der bei positiver Bescheidung die Heiligsprechung vornahm.

Wie in juristischen Prozessen üblich, machten auch hier einander widerstreitende Parteien ihre Interessen geltend: Auf der einen Seite die konservativen "Zelanti"-Kardinäle, denen im politischen Bereich die Spanier zugeneigt waren, auf der anderen die reformerischen "Spirituali", denen Florenz und Frankreich (seit der die Heirat König Heinrichs VI. mit Maria de' Medici) nahestanden. Von daher ist die gleichzeitige Heiligsprechung von fünf Persönlichkeiten auch als kirchenpolitisch und diplomatisch kluger Akt zu sehen; mit ihm bekundete der Papst, wie Unterburger erläuterte, seinen Überlegenheitsanspruch nicht nur in geistlichen Dingen.

Mit Isidor "Labrador" (12. Jahrhundert), der wegen seines frommen, diensteifrigen Lebens als Landarbeiter – zumal aber nach der Auffindung seines unverwesten Leichnams – in der Region Madrid als Heiliger populär war, bekam der spanische Hof "seinen" nunmehr offiziellen Heiligen. Über Filippo Neri als neuen "Santo" durfte sich das florentinisch-französische, wie das ganze reformgesinnte Netzwerk freuen: Filippos vielfältige Innovationen in der Seelsorge und im Sozialbereich hatte die höchstmögliche Anerkennung gefunden. Mit den hinlänglich bekannten Jesuitenheiligen Ignatius und Franz Xaver sicherte der Papst ihrem Orden seine vorher durchaus nicht unumstrittene innerkirchliche Position. An Teresa von Ávila wurde ihre Mystik gewürdigt, wie auch ihr Drängen auf Kirchenreform, letzteres freilich in enge Schranken gewiesen.

Überhaupt wurde bei den neuen Heiligen alles eliminiert, womit sie selbstbewusst, sich auf göttliche Sendung berufend, aufgetreten und nicht selten für die Inquisition suspekt geworden waren. Hervorgehoben und idealisiert wurden dagegen Gehorsam und Demut. Ausschlaggebend war nicht mehr breite Popularität, sondern die römische Perspektive und Initiative; und ungleich mehr als alle Wundertätigkeit sollten die historisch nachgewiesenen Tugenden der Heiligen zählen.

Professor Unterburger hat es bestens verstanden, die verschiedenen Entwicklungsstränge, die in der Kanonisation von 1622 zusammenliefen, überschaubar, detailreich und in so lebendiger Rhetorik darzustellen, dass ihm sein Publikum im großen Saal des Collegs gern und anhaltend aufmerksam folgte und sich für die Fülle neu gewonnener Einsichten mit kräftigem Beifall bedankte.