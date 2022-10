THW Dillingen: „Beim Zivil- und Katastrophenschutz nicht sparen“

THW-Vizepräsidentin Andrea Lindholz informiert sich über die Situation des Technischen Hilfswerks in Dillingen. Es gibt klare Forderungen.

Im Rahmen ihrer Reise in den Landkreis Dillingen hat die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andrea Lindholz, die gleichzeitig Vize-Präsidentin des THW-Bundesverbands ist, den Ortsverband Dillingen besucht. Am Ortstermin nahmen neben ihrem Bundestagskollegen Ulrich Lange auch der Bezirksvorsitzende der Jungen Union Schwaben, Manuel Knoll, sowie weitere Vertreter des Kreisverbandes der Jungen Union Dillingen teil. Der Ortsbeauftragte des Dillinger THW, Hubert Preiß, führte die Besucher und Besucherinnen durch den Fuhrpark und die Räumlichkeiten der Organisation.

Dillinger THW mit eigenem Werkzeug im Hochwasser-Einsatz

Laut Preiß sei der Verband momentan sehr gut aufgestellt, was sowohl die Nachwuchsgewinnung als auch die Ausstattung betrifft. Grund dafür sei auch die große Unterstützung des Technischen Hilfswerks Dillingen durch den Förderverein, so Preiß. Er appellierte an die Bundespolitik, dass Fördermittel, die nach einer Phase des Sparens in den vergangenen Jahren bereitgestellt wurden, beibehalten werden müssen, um einen flächendeckenden Katastrophen- und Zivilschutz zu ermöglichen.

Im Umgang mit den Ortsverbänden erhofft sich Preiß schnellere Abläufe: „Wir haben seit 2018 eine Elektro-Gruppe zugewiesen bekommen. Wir haben jedoch bis jetzt kein Fahrzeug und kein Aggregat, um der Aufgabe gerecht zu werden. Gerade jetzt, wo sich die Abfragen nach möglicher Energieversorgung häufen, ist das eine ungute Situation", betont Preiß. Bei den Einsätzen im Ahrtal oder beim G7-Gipfel sei das Dillinger THW mit eigenem Werkzeug beziehungsweise Gerät angereist, um die Arbeit zu verrichten.

Lindholz zum THW: "Am Katastrophenschutz darf nicht gespart werden"

In der Gesprächsrunde mit den Verantwortlichen des THW Dillingen informierte sich Lindholz über die aktuellen Herausforderungen des Ortsverbands. Dabei betonte sie die Notwendigkeit, die Bundeseinrichtung weiterhin im gleichen Umfang zu unterstützen: „Am Katastrophen- und Zivilschutz darf nicht gespart werden. Die Bewältigung der Krisen, wie das Hochwasser im Ahrtal und die Corona-Pandemie, wären ohne ein einsatzfähiges THW nicht möglich gewesen. Deshalb kann ich das Vorhaben der Ampel-Koalition, Einsparungen beim THW vorzunehmen, nicht nachvollziehen“, so Lindholz in der Pressemitteilung. Ähnlich sieht es auch ihr Bundestagskollege Ulrich Lange: „Das THW und unsere Freiwilligen Feuerwehren leisten enorm viel. Angesichts der zunehmenden Wetterextreme brauchen wir erst recht einen umfassenden Schutz.“

Im aktuellen Haushaltsplan der Bundesregierung für das Jahr 2023 seien Kürzungen beim Zivil- und Katastrophenschutz um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geplant. JU-Bezirksvorsitzender Manuel Knoll dankte den Dillinger THWlern für ihr ehrenamtliches Engagement. Er hoffe, dass die geplanten Einsparungen der Bundesregierung nicht durchgesetzt werden. „Der Katastrophenschutz steht angesichts einer veränderten Sicherheitslage seit dem Krieg in der Ukraine und den aufgrund des Klimawandels zunehmenden Umweltkatastrophen vor größeren Herausforderungen. Deshalb braucht es eine bessere Ausstattung, anstatt Einsparungen“, so Knoll. (AZ)

