Tiere feiern in der Dillinger Katharinenkirche Karneval

Viel Beifall gab es für die Aufführung des Stücks "Karneval der Tiere" in der Dillinger Katharinenkirche.

Plus Die Aufführung des Stücks des Komponisten Camille Saint-Säens begeistert Groß und Klein in Dillingen. Wiederholungen dieser Art sind erwünscht.

Nebst Umzügen und Bällen waren am Sonntag Groß und Klein – verkleidet oder unverkleidet – in die Dillinger Katharinenkirche eingeladen, um einer besonderen, kindergerechten Aufführung des Werks "Karneval der Tiere" beizuwohnen. Das Stück, das der französische Komponist Camille Saint-Säens anlässlich der Fastnachtsfeierlichkeiten 1886 schrieb, trägt den Untertitel "Zoologische Fantasie" und versucht, Tiere in kurzen Musikstücken klanglich darzustellen.

