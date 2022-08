Tierischer Erfolg: Schleiereulenpaar hat erfolgreich fünf Junge großgezogen

Per Livestream im Internet konnten die Naturschützer- und schützerinnen im Kreis Dillingen beobachten, wie die jungen Schleiereulen ausgeflogen sind.

Das Dillinger Schleiereulenpaar, das wie berichtet, per Livestream im Internet bei der Aufzucht seiner Jungen beobachtet werden konnte, war sehr erfolgreich. Alle fünf Jungen haben es geschafft - so teilt es das Eulen-Team vom Bund Naturschutz Dillingen in einer Pressemitteilung mit. In den vergangenen Tagen konnten Interessierte die Jungvögel bei ihren Flugübungen und ersten Ausflügen beobachten. Möglich ist dies durch eine zweite Kamera, welche das Eulen-Team im Freien mit Blick auf das Flugloch montiert hat.

Mama-Eule und Papa-Eula haben Mäuse gebracht

Die Jungtiere waren für ungeübte Augen bereits kaum mehr von den Eltern zu unterscheiden, als sie nächtelang im Flugloch rangelten, um die von den Erwachsenen gebrachten Mäuse zu ergattern. Endlich wagten sie einer nach dem anderen den Sprung in die Freiheit und landeten mit ungeübten Schwingen auf dem Dachfirst. Dort sowie auf einer Stange in der Nähe des Fluglochs konnten sie noch einige Nächte bei der Fütterung gesehen werden. Besonders eindrucksvoll sind die nachts im Licht der Infrarotkamera aufleuchtenden Augen dieser beeindruckenden Tiere, heißt es weiter.

Wie geht es mit dem Livestream aus Dillingen weiter?

Bereitgestellt wird der Livestream vom Arbeitskreis Eulenschutz des Bund Naturschutz Dillingen. Er ist für die Öffentlichkeit auf der Homepage der BN Kreisgruppe aufrufbar unter https://dillingen.bund-naturschutz.de/themen/schleiereulenprojekt-/-bn-dillingen. Erst im Juli wurde der Dillinger Arbeitskreis Eulenschutz vom Bayrischen Umweltminister Thorsten Glauber mit dem bayerischen Biodiversitätspreis ausgezeichnet. Die Freude bei den Aktiven war groß und nicht zuletzt hilft das Preisgeld der Gruppe den Eulen-Livestream zu finanzieren, steht es in der Pressemitteilung.

Mit den Aktionen zum Eulenschutz wolle der Bund Naturschutz spannende Momente aus dem Leben der herzigen Eulen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, um für den Erhalt und die Förderung ihrer Lebensräume zu werben. Rund 30 Aktive zählt der Arbeitskreis Eulen, der im Frühjahr 2021 gegründet wurde. Die Ziele des Arbeitskreises sind breit gefächert und reichen von der Betreuung der über 350 Schleiereulen Nist-Kästen, dem Erhalt von Lebensräumen durch Pflanzung von Hecken und Streuobstwiesen, Schulprojekten bis zu einem Livestream aus dem Schleiereulenkasten.

Und auch nach der erfolgreichen Jungtiere-Aufzucht soll der Livestream weitergehen. Das bestätigt Heike Hoedt, Sprecherin des Arbeitskreises Eulenschutz, denn die Alttiere seien nach wie vor tagsüber im Nistkasten zu sehen. Und: "Wenn wir Glück haben, werden sie eine zweite Brut wagen. Ob es dazu kommt, hängt maßgeblich vom Nahrungsangebot in der Umgebung ab. Gibt es viele Mäuse, werden die Schleiereulen uns ihren Dienst erweisen und diese zum Nutzen der Landwirtschaft jagen und an ihre Jungen verfüttern." (AZ)

