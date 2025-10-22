Tolle Preise beim Dillinger Diplom

Unter allen erfolgreich absolvierten Runden des Diploms, seit der letzten Tombola 2024, wurden erneut viele Preise verlost. Mit einem erfolgreichen Laufzettel konnte man eine Losnummer ziehen und vor Ort dabei sein. Dieses Jahr im Havanna, welches selbstverständlich auch Teilnehmer ist. Oberbürgermeister Frank Kunz übernahm die Rolle der Glücksfee und bescherte den Anwesenden Gewinne. Er dankte der Jungen Union, stellvertretend Daniel Kaim, für die Organisator das ganze Jahr über, und sicherte die Unterstützung der Stadt auch in Zukunft zu.

Von einem Braukurs beim Braumadl, über Gutscheine vom Kings, Escaperoom eine Brauereibesichtigung bei der Brauerei Nattheimer bis hin zu vielen Kleinigkeiten vieler Sponsoren war alles im Lostopf. Mit der größten Gruppe und dem damit verbunden Hauptgewinn wurde der Showtanz der Hallo Wach aus Donaualtheim prämiert. Mitmachen lohnt sich also, denn bei dem Dillinger Diplom muss nicht nur Bier oder Wein konsumiert werden, die Hauptsache ist, sechs von neun Stempeln. Maximilian Herrmann und Daniel Kaim, Ansprechpartner für das Diplom, danken allen Gastronomen und Sponsoren für ihr Engagement und freuen sich auf die nächste Tombola 2026 mit vielen neuen bestandenen Diplomen.

