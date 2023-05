Tolle Stimmung beim Quizspektakel in Dillingen

In Dillingen wird bei der dritten Auflage des neuen Formats viel gelacht, denn einige der 110 Fragen des Moderators Christoph Paninka enthielten auch Gags.

Aller Anfang ist …? Wer durchschlug den Gordischen Knoten? Wie viele Ventile hat eine Posaune? Was ist keine Frisur: Undercut oder Aufschnitt? Nicht nur diesen Fragen stellten sich 23 Rätselfans zwischen 41 und 73 Jahren, darunter sieben Neulinge, im Restaurant Roggenkugel beim dritten Dillinger Quizspektakel, sondern es galt auch, Freesie, Schneewittchentorte, ein Dali-Gemälde, Elbe und das Müller-Markt-Logo zu erkennen sowie skurrile Bilderrätsel zu „Purzelbaum“, „Led Zeppelin“ oder „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ zu lösen.

Beim Dillinger Quizspektakel gab es Kinogutscheine, Süßes und Gesundes zu gewinnen

Im Einzel aus 30 Multiple-Choice-Fragen gelang dies Reinhold Hörmann aus Glött am besten; er gewann einen Kinogutschein, Freigetränke gingen an Gudrun Frank (Wertingen) und Pia Wunderer (Lauingen). Bei den beiden Teamwettbewerben siegte „4 gewinnt“ im Quiz aus 40 Bildern, wogegen sich beim rasanten Buzzerquiz mit „Best of“ (Hörmann, Frank und Claudia Lijsen) das einzige Trio durchsetzte. Zur Belohnug gab's einiges Süßes, aber auch Gesundes.

Moderator Christoph Paninka wurde von massiven technischen Problemen zu ständiger Improvisation gezwungen. Der Lehrer am Bonaventura-Gymnasium meisterte dies jedoch mit Schlagfertigkeit, Bonmots und Kalauern. Da auch die 110 Fragen etliche Gags enthielten, wurde an diesem Quizabend viel gelacht. „Es tut so gut, dass man trotz eigener Fehler bis zum Schluss mitquizzen darf!“, hieß es als Feedback ebenso wie „tolle Stimmung!“ und „Ich komme gern wieder!“ (AZ)