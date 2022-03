Trauer um eine beliebte Ärztin und Politikerin aus Dillingen

Die Dillingerin Christa Hamper ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Die einstige Stadt- und Kreisrätin engagierte sich vielfach.

Der Landkreis und die Stadt Dillingen trauern um Christa Hamper: Die frühere Stadt- und Kreisrätin ist nach längerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben. Christa Hamper war eine anerkannte und beliebte Hausärztin. Sie verkörperte die Menschlichkeit in der Medizin. Deshalb schätzten sie ihre Patienten und Patientinnen sehr.

Christa Hamper wurde in Eichstätt geboren und hieß damals noch Zieglwalner. Nach dem Abitur studierte sie in Kiel und Würzburg Medizin und lernte dort ihren Mann Siegfried Hamper, einen Dillinger, kennen. Mit ihm betrieb Christa Hamper ab 1972 zunächst eine Allgemeinarztpraxis in der Königstraße und später im Christa-Hochhaus. Danach arbeitete sie in einer Gemeinschaftspraxis mit Johannes Braun und Rainer Schindler in der Rosenstraße zusammen.

Mitglied der SPD/Freie Bürger-Fraktion im Stadtrat Dillingen

Auch in der Kommunalpolitik engagierte sich die nun Verstorbene vielfach. Von 1990 bis 2008 war Christa Hamper, die keiner Partei angehörte, Mitglied der SPD/Freie Bürger-Fraktion im Dillinger Stadtrat. „Mit ihrer Erfahrung und jahrzehntelangen Berufspraxis als Hausärztin brachte sich Christa Hamper als Referentin für soziale Einrichtungen und Senioren sowie als Mitglied zahlreicher Ausschüsse und Beiräte zum Wohle unserer Bürgerschaft ein“, sagt Oberbürgermeister Frank Kunz dankbar. 2008 erhielt sie den Bürgerbrief. Zwei Wahlperioden brachte sich die Kommunalpolitikerin zudem im Dillinger Kreistag ein.

Beim Aufbau der Dillinger Tafel gewirkt

Sie habe sich dabei „stets engagiert und uneigennützig zum Wohle ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen eingesetzt“, betont Landrat Leo Schrell. Beim Aufbau der Dillinger Tafel wirkte Hamper ebenfalls mit und engagierte sich auch im Bundesvorstand der Organisation. Zu ihren großen Leidenschaften zählte das Singen im Kirchenchor von St. Peter.

Um Christa Hamper trauern neben ihren beiden Töchtern und ihrem Schwiegersohn auch drei Enkel. Die Trauerfeier für die Verstorbene mit anschließender Beisetzung auf dem Dillinger Friedhof findet auf ihren eigenen Wunsch im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

