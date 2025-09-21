Dillingen trauert um Georg Schrenk

Vor wenigen Tagen hatte unsere Redaktion noch mit Georg Schrenk telefoniert. Natürlich ging es dabei um das Herzensanliegen des pensionierten Obersts, der sich seit gut anderthalb Jahrzehnten um geflüchtete Menschen in der Region gekümmert hat. Der Vorsitzende der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen wollte einen Tipp, wie man einen Syrer in seinem gelernten Beruf in Arbeit vermitteln könnte. „Er hat eine sehr gute Qualifikation“, betonte Schrenk. Dies war das letzte Gespräch mit unserer Redaktion. Georg Schrenk ist am Mittwoch überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben – und zwar bei der ehrenamtlichen Arbeit im Büro des Vereins in Dillingen.

