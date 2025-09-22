Icon Menü
Dillingen trauert um Flüchtlingshelfer Georg Schrenk

Dillingen

Dillingen trauert um Georg Schrenk

Seit 2014 setzte sich der 76-Jährige für Geflüchtete ein. Jetzt ist der pensionierte Oberst überraschend gestorben. Die Nachricht hat Betroffenheit ausgelöst.
Von Berthold Veh
    Georg Schrenk war Vorsitzender der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen – ein Ehrenamt, das sich zu einem Vollzeitjob entwickelte. Am Mittwoch ist der Dillinger überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben. Foto: Christina Brummer

    Vor wenigen Tagen hatte unsere Redaktion noch mit Georg Schrenk telefoniert. Natürlich ging es dabei um das Herzensanliegen des pensionierten Obersts, der sich seit gut anderthalb Jahrzehnten um geflüchtete Menschen in der Region gekümmert hat. Der Vorsitzende der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen wollte einen Tipp, wie man einen Syrer in seinem gelernten Beruf in Arbeit vermitteln könnte. „Er hat eine sehr gute Qualifikation“, betonte Schrenk. Dies war das letzte Gespräch mit unserer Redaktion. Georg Schrenk ist am Mittwoch überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben – und zwar bei der ehrenamtlichen Arbeit im Büro des Vereins in Dillingen.

