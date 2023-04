Trotz Regens beim Volksfeststart: "Dillingen ist bereit für die Party"

Nach zehn Jahren hat es vor dem Start des Volksfests wieder geregnet. Festzeltwirt Rachinger erklärt, warum in Dillingen dennoch "alles passt".

Für das Volksfest "Dillinger Frühling" fehlt nur noch eines – der Frühling. Als der große Festzug der Dillinger Vereine am Freitagabend in Richtung Donaupark startet, ist der Himmel noch wolkenverhangen. Eine Stunde zuvor hat es sogar richtig geschüttet, das erste Mal seit zehn Jahren beim Volksfeststart. Wetterbeobachter Benjamin Grimm hat für das verlängerte Wochenende zum 1. Mai aber zumindest eine gute Nachricht. "Am Samstag und Sonntag soll es trocken bleiben, und es kann sich gelegentlich auch die Sonne zeigen", prophezeit der Lauinger. Am Maifeiertag könnte es dann aber schon wieder einige Schauer geben. Und die 20-Grad-Marke "bleibt eine Hürde, die auch nächste Woche vermutlich nicht geknackt wird", sagt Grimm.

Stammgäste beim Festzug zum Volksfestplatz: die Soldaten und Soldatinnen des IT-Bataillons 292. Foto: Berthold Veh

Festwirt Roland Rachinger, der seit 20 Jahren sein Zelt beim "Dillinger Frühling" aufstellt, lässt dies aber nicht verzagen. Das Wetter sei das eine, die Stimmung im Zelt und im Vergnügungspark auf dem Festplatz im Donaupark das andere. Und da ist für Rachinger klar: " Dillingen ist bereit für die Party." Bis einschließlich kommenden Dienstag, 2. Mai, werde in der Kreisstadt richtig gefeiert.

Gleich beim Auftakt zum Volksfest Dillinger Frühling war das Festzelt im Donaupark voll gefüllt. Es ist dieses Mal größer und fasst mehr als 2000 Menschen. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung Dillingen

Das Festzelt ist jetzt zehn Meter länger und fasst 2000 Menschen

Nach den guten Erfahrungen im vergangenen Jahr hat Rachinger aufgerüstet. Das Festzelt sei jetzt 50 Meter lang, also zehn Meter länger. "Wir bringen da jetzt mehr als 2000 Menschen rein", freut sich der Pappenheimer. Der Franke kennt seit zwei Jahrzehnten seine Dillinger und Dillingerinnen. Die Menschen hier seien in Feierlaune. Und in einem unterscheide sich das Dillinger Volksfest von den anderen. "Es ist Wahnsinn, was hier gegessen wird", weiß Rachinger. Für den Festwirt "passt in Dillingen alles", wie er betont. Der Vergnügungspark sei in diesem Jahr ebenfalls wieder voll bestückt.

Der Vergnügungspark, hier der Autoscooter, ist dieses Mal wieder voll bestückt. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Wegen des Regenwetters entfällt am Freitagabend das Standkonzert vor dem Rathaus. Die Musikinstrumente könnten sonst leicht Schaden nehmen, erklären die Festreferenten Johann Graf und Peter Graf. Die Stadtkapelle, der Spielmannszug, die Donautaler und die Steinheimer Musikanten werden aber bis zum Dienstagabend alle im Festzelt aufspielen. Man habe "keine Minute daran gedacht, den Festzug abzublasen", erklärt das Graf-Duo. Die Stimmung ist bereits beim Start gut, hunderte Mitglieder von Dillinger Vereinen sind gekommen, um dieses Mal ohne Musik zum Festplatz zu marschieren. "Das Volksfest ist ein Muss", sagt die Steinheimerin Christel Hampe, die mit einem Pony in der Königstraße ist. "Ein bisschen Party machen und vom Alltag abschalten", so laute die Devise beim Volksfest. So sehen es auch Alexander Fuchs und Dominik Offinger. "Man trifft beim Dillinger Volksfest lauter Bekannte", sagt Offinger.

45 Bilder Volksfest Dillinger Frühling startet mit buntem Festzug Foto: Berthold Veh, Jan Koenen (Stadtverwaltung Dillingen)

Soldaten und Soldatinnen des Dillinger Informationstechnik-Bataillons 292 marschieren ebenfalls mit. "Das schlechte Wetter tut der guten Stimmung doch keinen Abbruch", versichert Kommandeur Stefan Holland. Im Festzug dabei sind auch Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, Landrat Markus Müller, dessen Stellvertreter Joachim Hien und JU-Kreistagsfraktionschef Manuel Knoll. Immer wieder schön anzusehen ist der Sechsspänner des Lutzingers Gerhard Eggenmüller. Der Mödinger Bernd Resselberger steuert zwei Noriker zu dem Gespann mit den vier süddeutschen Kaltblütern Eggenmüllers bei, das einen geschmückten Wagen mit Bierfässern zieht.

Dillingens OB Kunz braucht beim Anzapfen nur zwei Schläge

Die Störzelbacher heizen am Freitagabend der Menge im Festzelt ein, das bereits beim Auftakt voll gefüllt ist. Oberbürgermeister Frank Kunz zapft routiniert mit nur zwei Schlägen das erste Fass Bier an. "Ozapft isch", sagt der Rathauschef zufrieden und startet damit das fünftägige Spektakel.

Mit nur zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Frank Kunz (Mitte) das erste Fass Bier im Festzelt im Donaupark an. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Die nächsten Tage ist viel Programm geboten. Die engagierten Bands seien "hochpreisig und qualitativ hochwertig", verspricht Festwirt Rachinger. Am Samstagabend wird die Partyband "Zruck zu Dir" aufspielen, am Sonntagabend lässt es die Joe Williams Band krachen. Und am Montagabend spielen beim Wettsägen der Vereine (ab 20 Uhr) die Donautaler Fristingen-Kicklingen auf. Teilnehmen können Dreier-Teams aller Vereine und Betriebe aus der Region, unter allen Teilnehmenden wird eine Brauereibesichtigung bei Königsbräu in Oggenhausen verlost. 300 Euro gewinnen kann man auch beim großen Preisschafkopfen, das am Sonntag ab 9 Uhr zum 30. Mal auf dem Dillinger Frühling stattfindet.