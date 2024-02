Turbulentes, pointenreiches Versteckspiel

Plus Gelungene Premiere: Die Vhs-Theatergruppe Lampenfieber überzeugt mit der Komödie „Ein Sarg für alle Fälle“ im Dillinger Colleg.

Erfrischend, mit Spielfreude und Witz servieren die vier Laiendarsteller der Theatergruppe „Lampenfieber“ im großen Saal des Dillinger Collegs die Boulevard-Komödie „Ein Sarg für alle Fälle“ von Peter Weissflog. Allein schon die kleinere Räumlichkeit im Colleg gegenüber dem Dillinger Stadtsaal vermittelt den Theaterbesuchern und sicherlich auch dem Ensemble den Eindruck, dass hier sich Bühne und Parkett ergänzen. So war Theater ohne großen Abstand in einer Art Kammerspiel zu erleben. Und das auch noch mit einer Komödie, die dank der Darsteller überaus witzig engagiert über die Bühne geht.

Da stehen sich die vier Schauspieler, angeführt vom Lampenfieber Urgestein Helmut Weiß als sterbender Plantagenbesitzer Gustav Adolf Segensreich, in nichts nach. Gut reflektiert auf ihre Rollen versprühen Elli Albert als Gustavs Ärztin und Lebensgefährtin Elvira, Stephanie Scherer als Gustavs Tochter Isabelle sowie Jörg Simon in der Doppelrolle als Leichenbestatter Federico Molinero und Versicherungsdetektiv Emmanuel Molinero Spielfreude und Witz – mal offen und hintersinnig, zudem auch undurchsichtig beinahe bis zum Ende.