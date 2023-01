U-Boot-Fahrer spenden Rekordsumme an die Dillinger Tafel

Der Küstenglühwein der Marinesoldaten aus Eckernförde war auf dem Dillinger Christkindlesmarkt der Renner. Er brachte eine rekordverdächtige Spende.

Rund 30.000 Besucherinnen und Besucher strömten in diesem Jahr auf den Dillinger Christkindlesmarkt. Einen neuen Meilenstein setzten dabei die Marinesoldaten vom Ausbildungszentrum Uboote (AZU) aus Eckernförde: Durch den Ausschank des beliebten „Küstenglühweins“ konnten sie einen Rekord-Erlös in Höhe von 10.060 Euro erzielen. Diese Summe wird heuer an die Dillinger Tafel gespendet.

Jeden Monat müssen für 1000 Euro Lebensmittel zugekauft werden

Oberbürgermeister Frank Kunz betonte bei der Übergabe im Rathaus die besondere Bedeutung dieser Einrichtung: „Die Zahl der Menschen, die unsere Tafel unterstützt, hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt – versorgt werden können sie nur dank des unermüdlichen Einsatzes der Ehrenamtlichen“, so Kunz, der auch Schirmherr der Tafel ist. Alexander Böse als Geschäftsführer der Caritas, unter deren Dach die Dillinger Tafel organisiert ist, berichtet gemeinsam mit den beiden ehrenamtlichen Koordinatoren Alois Kleebaur und Eberhard Wirbka von den derzeitigen Herausforderungen. So sei es aufgrund des stark gestiegenen Verbrauchs mittlerweile notwendig, Lebensmittel zuzukaufen. Hierfür würden jeden Monat rund 1.000 Euro benötigt.

Der pensionierte Fregattenkapitän Arndt Henatsch und Stabsbootsmann Heiko Röth überreichten stellvertretend für die gesamte Delegation aus Eckernförde die Rekord-Spende. Seit 1998 besteht die Patenschaft zwischen Dillingen und der Marine-Einrichtung an der Ostsee. Zurück geht sie auf den U-Boot-Erfinder Wilhelm Bauer, der vor 200 Jahren in der Donaustadt geboren wurde. Den Erlös aus dem Glühweinausschank haben die Soldatinnen und Soldaten aus dem Norden in den vergangenen Jahren auch an zahlreiche weitere örtliche Einrichtungen gespendet, darunter an den Dillinger Kinderschutzbund und die Kindergärten.

Rathauschef Kunz sagte: „Es ist einfach toll, dass unsere Freunde und ‚Patenkinder‘ vom AZU gemeinsam mit allen Besucherinnen und Besuchern des Glühweinstands diese Rekordsumme ermöglicht haben." Der Oberbürgermeister dankte auch im Namen der beiden Festreferenten Johann und Peter Graf allen, die 2022 zum Gelingen beigetragen haben: „Nach zwei Jahren Pause war unser Christkindlesmarkt heuer wieder ein voller Erfolg!“





