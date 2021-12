Über der 20.000-Einwohner-Marke: Dillingen legt weiter zu

Plus Jahrelang hat Dillingen an der "Schallmauer" von 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gekratzt. Jetzt hat die Stadt diese Hürde übersprungen. Das hat Konsequenzen.

In Jahresschluss-Sitzungen des Dillinger Stadtrats gibt es meist noch eine kleine freudige Überraschung vor Weihnachten. So wies Oberbürgermeister Frank Kunz bei dieser Gelegenheit schon gerne einmal auf eine unerwartete Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen hin oder überbrachte gute Nachrichten zur Stadtentwicklung.