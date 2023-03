Über die Anfänge franziskanischen Lebens in Schwaben

Plus Die Joseph-Bernhart-Gesellschaft präsentiert in Dillingen die Neuauflage eines Franziskus-Buchs. Der franziskanische Lebensstil sei aktueller denn je.

„Arm dem armen Christus folgen – Zur frühen Geschichte der Franziskaner im Bistum Augsburg“ lautete der Titel des Festvortrags, den Domkapitular und Bistumshistoriker Thomas Groll kürzlich im Rahmen eines Festaktes der Joseph-Bernhart-Gesellschaft in Dillingen hielt. Groll, der zugleich Vorsitzender der Gesellschaft ist, verwies darauf, dass die franziskanischen Orden bereits 2021 ihr 800. Jubiläum in Deutschland feierten. Die Joseph-Bernhart-Gesellschaft, die seit 1974 das schriftstellerische Erbe des aus Ursberg stammenden Theologen und Geisteswissenschaftlers Joseph Bernhart (1881-1969) pflegt, nahm dies zum Anlass, die im Anton H. Konrad Verlag jüngst erschienene 5. Auflage seines Buches „Franz von Assisi. Leben und Wort“ zu präsentieren.