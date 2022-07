Über die erste Stadtmauerserenade im Dillinger Colleggarten

Plus Die Formation Concerto Latino gestaltet die erste Stadtmauerserenade im Dillinger Colleggarten. Das Fazit: Wiederholung erwünscht.

Ein lauer Sommerabend, südamerikanische Klänge der brillanten Formation Concerto Latino, ein stimmungsvolles Plätzchen im Freien und ein kühler Weißwein – da kann eigentlich nichts schiefgehen. Dass die erste „SMS für Dich“, die Stadtmauerserenade im Garten hinter dem Colleg jedoch ein so großer Erfolg werden würde, hatte trotzdem niemand erwartet.