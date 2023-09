Ukrainerin ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft in Dillingen

Halina Chistyakova feiert fernab ihrer Heimat den 90. Geburtstag. Auch Dillingens Asylhelfer Georg Schrenk gratuliert und benennt große Probleme.

Halina Chistyakova aus der Ukraine war überrascht, dass sich einige Tage nach ihrem 90. Geburtstag der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Georg Schrenk in Begleitung von Dillingens Zweitem Bürgermeister Johann Graf, Quartiermanager Alexandro Teichmann und Übersetzerin Monika Samotuga zum Besuch anmeldete. Groß war die Freude bei ihr und ihrer Tochter Iryna Reka über diese Abordnung, die Glückwünsche der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer und auch der Kreisstadt Dillingen überbrachte.

Mutter und Tochter luden zu einem Geburtstagsimbiss ein. Halina Chistyakova, eine ehemalige Lehrerin, schilderte ihre Eindrücke seit ihrer Einreise in die Bundesrepublik Ende März. Überwältigt und überrascht sind die beiden Frauen laut Pressemitteilung von der Hilfsbereitschaft, die sie in Dillingen erleben durften.

Besonders hob die Jubilarin die Unterstützung durch die Ehrenamtlichen und die Ärzte hervor. Ihre Tochter und sie fühlten sich wohl in Dillingen. Sie erfreuten sich an den Sehenswürdigkeiten der Stadt und gehen oft in der Donau spazieren, einem Fluss, der ins Schwarze Meer fließt, an dem ihre zerstörte Heimatstadt liegt.

In Dillingen gibt es laut Georg Schrenk immer weniger Ehrenamtliche

Die Bilder der zerstörten Stadt konnte man auf dem Tablet anschauen. Die 90-jährige Halina Chistyakova hatte in der Ukraine einst die deutsche Besatzung erlebt und musste nun im hohen Alter vor einem neuen Krieg flüchten. Im Gespräch sagte der Zweiter Bürgermeister Graf, dass die Betreuung der Geflüchteten in Dillingen ein besonderes Verdienst der Ehrenamtlichen und auch der Quartiermanager des Landratsamts sei.

Der Vorsitzende der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration, Georg Schrenk, wies darauf hin, dass es kaum noch möglich sei, den Geflüchteten, unabhängig vom Herkunftsland, die notwendige Unterstützung zu bieten, da leider in der Stadt kaum noch Ehrenamtliche, die sich aktiv einsetzen, vorhanden seien. Verbale Beteuerungen, die Menschen, die aus den Kriegsgebieten kommen, zu unterstützen, helfen seinen Worten zufolge nur wenig. "Aktive Unterstützung ist gefordert", betonte Schrenk. (AZ)

