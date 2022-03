Ukrainerin spricht beim Spaziergang für den Frieden über das Leid in Charkow

Rund 200 Menschen haben in Dillingen am Spaziergang für den Frieden teilgenommen, darunter auch drei Frauen und ihre Kinder aus der Ukraine.

"Unser Leben in Charkow war gut. Wir lebten in Wohnungen, hatten Arbeit, Autos und sind verreist. Jetzt sind wir allein in einer fremden Stadt und beginnen von null", erzählt die junge Ukrainerin am Samstag in Dillingen. Rund 200 Menschen sind zuvor vom Dillinger Schloss zum Amtsgericht gelaufen. Ergriffen hören sie zu, was die junge Frau, die mit ihrer Schwester, deren Schwiegermutter und den Kindern vor wenigen Tagen geflohen ist, erzählt. Leicht fällt es der Frau nicht. Doch es ist ihr wichtig.

Oder einem großen hellblau-gelben Herz mit Friedenstaube. Das hält Imgard Michl hoch. Sie geht mit Henriette Brachem auf die Friedens-Demo

Mit blauen und gelben Luftballons und kleine ukrainischen Fahnen setzen die Teilnehmer des Spaziergangs ein Zeichen für den Frieden in der Welt und in der Ukraine. Oder einem großen hellblau-gelben Herz mit Friedenstaube. Das hält Imgard Michl hoch. Sie geht mit Henriette Brachem auf die Friedens-Demo. "Jetzt wird's ernst für die nachfolgenden Generationen, wenn wir nicht aufstehen", sagt Michl mit dem großen Papp-Herz in der Hand. Morgens und abends verfolgen die beiden Frauen aus Donaualtheim so wie viele anderen die Nachrichten aus der Ukraine. Man müsse informiert bleiben, sagt Brachem, man habe gesehen, wie schnell sich die Weltlage ändern können. Sie stammt selbst aus einer Vertriebenen-Familie. Deren Geschichten kämen nun alle wieder hoch. "Und man fragt sich, warum lernt der Mensch nichts daraus?" Gemeinsam mit vielen Menschen, darunter Landrat Leo Schrell, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Landtagsabgeordneter Johann Häusler, Dillingens Stadtpfarrer Harald Heinrich und sein Vorgänger, Pfarrer Wolfgang Schneck, einige Dillinger Franziskanerinnen, Stadträtinnen und Stadträte und die beiden Kandidaten für die Landratswahl im Mai, Christoph Mettel (CSU) und Markus Müller (Freie Wähler).

Dillingens Rathauschef lobt das Landratsamt

Am Amtsgericht angekommen, sagt Organisator Georg Schrenk: Während rund 1000 Kilometer weiter ein Krieg tobt, bleibe den Menschen hier, ein Zeichen zu setzen, wo sie stehen und dass sie helfen möchten. Dillingens Oberbürgermeister erinnert daran, dass es nicht das russische Volk ist, das Krieg führt, sondern Einzelne entsprechende Befehle geben.

Doch ein Land werde um Jahrzehnte zurückgebombt; davor dürfe man nicht die Augen verschließen. Neben den karitativen Einrichtungen in der Stadt dankte Kunz vor allem dem Dillinger Landrat und seine Behörde. Sie ist für die Unterbringung und Verpflegung der Geflüchteten zuständig. "Und macht exzellente Arbeit." Dafür gab es großen Applaus.

Rund 200 Menschen nahmen am Spaziergang für den Frieden in Dillingen teil, darunter Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz (Mitte). Foto: Cordula Homann

Sowohl das Personal an Kitas, Kindergärten und auch Schulen bereite sich auf die Ankunft von Kindern vor, die viel erlebt haben, die Sprache nicht sprechen - aber eine faire Chance für die Zukunft haben sollen. "Das ist unsere Verpflichtung, als Dillinger, als Christen und als Menschen." Dillingens Stadtoberhaupt dankte dem Integrationsbeirat, dem Verein Herz statt Hetze in Höchstädt, dem Wittislinger Netzwerk Asyl und dem Dillinger Helferkreis Asyl und Migration für die Organisation der Veranstaltung.

Eine Andere floh sechs Jahre zuvor aus ihrer Heimat und landete in Dillingen

Sechs Jahre vor den Ukrainerinnen und Ukrainern kamen Menschen aus Syrien nach Deutschland. Darunter Khadija Alkhatib. Inzwischen leitet sie den Integrationsbeirat. Als geflüchtete Mutter weiß sie, wie es ist die Heimat, die Familie, Verwandte und Freunde zu verlassen. Weil man daheim nicht mehr sicher sei. "Ich weiß wie es ist, in einem unbekannten Land anzukommen. Mit der ständigen Angst davor, was alles passi

Spaziergang für Frieden in der Ukraine Georg Schrenk, Unterstützergruppe/Helferkreis Asyl Migration beim Spaziergang für den Frieden in Dillingen vor dem Dillinger Schloss. Foto: Cordula Homann

eren kann." Niemand wolle Krieg. Jeder Mensch sollte das Recht haben, in Frieden zu leben. Applaus.

Auch der Syrerin ist wichtig, dass der Krieg in der Ukraine kein russischer ist, sondern Putins Krieg. Sie fordert die Gleichbehandlung aller Geflüchteten. Alle hätten Krieg und Angst erlebt. Sowohl der Integrationsbeirat, als die Dillinger Unterstützergruppe und Konrad Lindner vom Verein Herz statt Hetze suchen Ehrenamtliche. "Wir unterstützen alle, die für Frieden sind und hoffen, dass sich immer mehr daran beteiligen", sagte Lindner.

Die Männer der Ukrainerinnen kehrten in die umkämpfte Stadt zurück

Die zierliche Frau aus der Ukraine, davor am Mikro steht, dankt Tom und Eva für das neue Zuhause, dass die beiden ihr und ihrer Familie ermöglicht habe. Russland habe zuerst die strategisch wichtigen Punkte ihrer Heimatstadt Charkow zerstört. Jetzt werde die ganze Stadt vernichtet. Fenster und Häuser seien kaputt, die Stromversorgung ist gekappt, die Heizungen sind ausgefallen. Die Geschäfte sind leer. Viele Menschen seien in ihren Kellern eingeschlossen. "Es ist ein grausamer Krieg. Putin hat alle Regeln verletzt. Er schießt auf Zivilisten und alle, die helfen wollen." Das Frauentrio und die Kinder wurden von ihren Männern bis zur Grenze begleitet. Die Stimme der Frau stockt. "Dann sind sie umgekehrt und zurück nach Charkow. Sie wollen dort kämpfen und helfen, so gut sie können.

Doch ein Positives gebe es doch, sagt die blonde Ukrainerin: Überall auf ihrer Flucht hätten sie sehr viel Unterstützung erfahren. Das habe Herzen geöffnet.

Zum Schluss singt Helge Buchfellner, der die Veranstaltung musikalisch umrahmte, noch: "Give peace a chance", "Gebt dem Frieden eine Chance".