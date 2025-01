Unbekannte beschädigen in Dillingen mutwillig ein Auto

Bisher Unbekannte haben in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag in einer Hofeinfahrt im Weidenweg in Dillingen mutwillig einen geparkten schwarzen Opel Astra an der Heckscheibe beschädigt. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 2000 Euro.

Jetzt ermittelt die Dillinger Polizei wegen Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)