Unbekannte beschädigen Toilette in der Dillinger Bahnhofstraße

Die Tür der öffentlichen Toilette in der Dillinger Bahnhofstraße wurde beschädigt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Tür der öffentlichen Toilette in der Bahnhofstraße in Dillingen beschädigt. Da die Scharniere gebrochen sind und die Türe herausgerissen wurde, entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)