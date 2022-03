Unbekannte brechen in Dillingen in Bäckerei und Gaststätte ein

Sie entwenden Bargeld und hinterlassen Schäden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei in der Kapuzinerstraße und in eine Gaststätte in der Königsstraße in Dillingen eingedrungen. Aus der Bäckerei entwendeten die Unbekannten einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. In der Gaststätte gingen diese zwei Geldspielautomaten an.

Konkrete Angaben zum Beuteschaden liegen hier noch nicht vor. In beiden Fällen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 450 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

