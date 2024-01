Unbekannte brechen in Dillinger Baumarkt ein

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in einen Dillinger Baumarkt Zeugen. Diebe haben dort Waren im unteren vierstelligen Wert geklaut.

Bisher unbekannte Täter sind Anfang Januar gewaltsam in einen Baumarkt in der Otto-Hahn-Straße in Dillingen eingebrochen. Laut Polizeiinformationen entwendeten, ersten Erkenntnissen zufolge, mehrere Akku-Elektrowerkzeuge unterschiedlicher Hersteller. Die Tatzeit wird auf den Zeitraum vom 3. bis zum 6. Januar eingegrenzt.

Einbruch in Dillingen: Polizei bittet um Hinweise

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Wert. Die Polizeiinspektion Dillingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

