Unbekannte brechen in Farbengeschäft in Dillingen ein und stehlen Geld

Bisher unbekannte Personen sind nachts in ein Farbengeschäft in Dillingen eingestiegen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Farbengeschäft in der Hausener Straße in Dillingen. Im Gebäudewurden zunächst der Kassenbereich angegangen und mehrere Behältnisse versucht gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies der Polizei zufolge scheiterte, entwendeten die Täter aus einem unversperrten Raum Bargeld in Höhe von etwa. 1400 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 09071/560. (AZ)

Lesen Sie dazu auch