Unbekannte brechen in Metzgerei und Holzhandel in Dillingen ein

Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei Dillingen. Den betroffenen Betrieben wurden mehrere hundert Euro gestohlen.

Zweimal wurde in der Nacht auf Donnerstag in Betriebe in Dillingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, machten sich Unbekannte in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 4.20 Uhr, in einer Metzgerei-Filiale in der Einsteinstraße zu schaffen. Dabei wurde aus dem Verkaufsraum und Büro Bargeld in mittleren dreistelligen Bereich entwendet. An der Eingangstüre zur Metzgerei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Auch in einen Holzhandel in Dillingen wurde eingebrochen

Kurz darauf wurde am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein weiterer Einbruch in die Räumlichkeiten eines Holz verarbeitenden Betriebs am Marktgrafenweg gemeldet. Auch hier wurde die Eingangstüre aufgehebelt und ein unterer dreistelliger Bargeldbetrag aus dem Büro entwendet. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

